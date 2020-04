3 receitas nutritivas com Salmón de Chile para reforçar a imunidade

Não se fala em outra coisa. Com a pandemia de coronavírus, a regra é uma só: se proteger e proteger todo mundo que amamos. Para isso, precisamos ficar em casa e é importante que, ao longo desse processo, a gente se alimente bem. A quarentena é, também, uma oportunidade para olharmos melhor para nossa rotina, ajustando o que podemos melhorar e redobrando os cuidados com tudo que comemos, afinal, boas escolhas são fundamentais para o funcionamento correto do nosso sistema imunológico.

O que cozinhar em tempos de isolamento social?

Na hora de ir para a cozinha, sozinha ou em família, o ideal é priorizar a variedade de alimentos no prato, garantindo que está consumindo todos os nutrientes e substâncias necessárias para que seu sistema imune se mantenha forte. No momento de decidir o que comer, vale a pena caprichar no consumo dos alimentos ricos em vitamina C e outras substâncias que auxiliam a função imunológica como, por exemplo, frutas cítricas, papaia, legumes e verduras como pimentão vermelho, brócolis, espinafre, alho e cebola.

Alimentos ricos em vitamina E também são bem-vindos para turbinar as defesas: tente incluir no dia a dia avocado, sementes de girassol, amêndoas e folhas verde-escuras. A vitamina D e as do complexo B, encontradas no salmão, atuam na saúde óssea e também ajudam a fortalecer a imunidade. Por ser rico em selênio, garante uma força extra ao sistema imunológico. Na hora de escolher, prefira o Salmón de Chile. Como o nome já diz, o peixe tem origem na região austral do Chile, local que possui características naturais que o tornam único para a produção do salmão, com suas ótimas condições hidrográficas, clima e temperatura. Outro importante diferencial são as águas frias da corrente de Humboldt, considerada a mais limpa do mundo e ideal para o cultivo do peixe.

Abaixo, três receitas com Salmón de Chile:

Junte o Salmón de Chile com o avocado e transforme duas fontes de nutrientes em uma deliciosa receita fácil, rápida e bem fresquinha! Clique para ver a receita completa!

Reforço extra

Além de todos os alimentos que citamos acima, essa receita inclui gergelim, que contém ferro, cálcio, fibras, vitaminas do complexo B, fósforo e proteínas. O combo perfeito e gostoso para um jantar em família. Clique para ver a receita completa!

Para aliviar as tensões, também precisamos de momentos leves e refeições fáceis e gostosas, para fazer, inclusive, com a criançada. Mas nem por isso vamos deixar a saúde de lado, não é mesmo? Clique para ver a receita completa!

Dica extra!

Na quarentena, sair de casa para ir ao mercado, uma tarefa tão rotineira, ficou mais difícil. A boa notícia é que você encontra todos os ingredientes citados nas receitas, inclusive o Salmón de Chile, na maioria dos mercados e hipermercados perto de você. Então, que tal incluir todos os ingredientes na sua próxima compra online?