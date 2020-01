10 dicas de ouro para evitar o ressecamento da pele nesses dias frios

A temperatura cai e a gente logo sente os efeitos na pele. Literalmente! “A pele perde mais de 25% da capacidade de manter a umidade no frio”, explica a dermatologista Daniela Neves.

“As baixas temperaturas inibem a atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas – a menor produção de sebo (gordura) e suor diminui o teor lipídico e hídrico. Além disso, a pele tem um gasto energético considerável para manter a temperatura corpórea nas estações frias”, complementa o dr. Cristiano Kakihara, dermatologista da Clínica Kakihara.

E pra piorar, a gente ainda faz muita coisa errada. Sabe aquele banho quente maravilhoso? Ele acaba com a pele! E o aquecedor no talo pra deixar o quarto aconchegante? Nem pense nisso!

Para saber exatamente o que fazer e devolver a saúde da sua pele, conversamos com médicos especialistas. Anote as dicas!

1. Dê atenção especial aos lábios

“A pele que reveste os lábios tem uma camada de queratina muito mais fina do que a pele facial”, explica o dr. André Braz. Ele indica o uso diário de filtro solar específico para lábios e hidratação frequente ao longo do dia para evitar ressecamento, fissuras e lesões.

E na hora de dormir, vale aplicar um hidratante mais viscoso ou oleoso.

2. Rachou? Passe mel!

Essa dica natural é certeira: “Se já estiver com o lábio machucado, use mel. Ele hidrata, melhora a cicatrização e evita infecções bacterianas nas fissuras”, aponta o dr. André.

3. Não tome banhos muito quentes

Péssima notícia para os amantes de um longo banho escaldante: a água quente deixa a pele ainda mais seca.

A dra. Mônica Fialho, diretora da clínica Barraskin, indica banho morno e rápido. “A temperatura alta potencializa os efeitos do sabonete, fazendo com que sejam removidos os lipídios naturais da nossa pele, tirando a proteção e causando ressecamento”, alerta.

4. Fique de olho no sabonete e no esfrega-esfrega

Prefira sabonetes líquidos, suaves, que tenham pH mais neutro e próximo da pele (5,5). O dr. Cristiano alerta para que não se use (em hipótese alguma) buchas, produtos adstringentes ou qualquer um que remova a gordura da pele.

5. Hidrate o corpo úmido

Aplique o hidratante corporal assim que sair do banho, quando a pele ainda está úmida e o vapor está no ambiente. “Isso faz com que a absorção seja mais rápida e eficaz”, comenta a dra. Mônica.

6. Preste atenção no rótulo do hidratante

Algumas substâncias são, de fato, mais hidratantes que outras. “Lactato de amônio, lactato de sódio, ureia, alantoína e ácido hialurônico, associados a substâncias oclusivas, como silicone e óleos, fazem uma combinação poderosa”, atesta o dr. Cristiano. Ele indica que o hidratante seja aplicado no corpo de duas a três vezes por dia.

E lembre-se: nada de usar o mesmo produto no corpo e no rosto! Peça ajuda ao dermatologista para escolher os mais indicados para o seu tipo de pele.

7. Use protetor solar mesmo que o sol não apareça!

Nunca, em hipótese alguma, dispense o protetor solar. “Mesmo em dias com baixas temperaturas, os raios solares podem prejudicar a pele. Eles se somam ao frio e à redução de umidade do ar e potencializam o ressecamento, podendo até causar irritações”, justifica a dra. Mônica.

Veja também



8. Regule o aquecedor

É claro que a gente tem vontade de ligar o aquecedor no máximo para deixar o ambiente quentinho. Mas atenção: esses equipamentos deixam o ar muito mais seco. “Use o aquecedor na configuração mais baixa que seja confortável e use um umidificador, que vai ajudar a hidratar a pele e acalmar as vias respiratórias”, aconselha a dra. Daniela.

9. Beba muita água

“Tomar bastante líquido ajuda a manter o manto hídrico cutâneo equilibrado”, diz a dra. Daniela.

Vale a mesma recomendação das demais estações: beba água!

10. Saiba o que comer

Manter uma alimentação variada e equilibrada é fundamental para a saúde da pele e há ainda alguns alimentos mais indicados: “Os ricos em antioxidantes, como frutas, bem como peixes, ricos em omega-3. O uso de colágeno hidrolisado também favorece o aumento do teor de água na pele”, conclui o dr. Cristiano.