Mulheres em Campo: Copa do Mundo como plataforma de empoderamento feminino

A 8ª Copa do Mundo Feminina, que está sendo sediada na Austrália e na Nova Zelândia, teve início no dia 20 de julho, e é possível perceber que esse ano está se mostrando bastante diferente, em comparação a edições anteriores. O Mundial sempre foi um grande evento global, desde a febre de álbum de figurinhas até o crescimento da venda de produtos relacionados ao futebol, mas esse encanto e fascinação nunca foi visto para as edições femininas.

Neste ano, a Copa do Mundo Feminina vem ganhando maior destaque na mídia, apesar de ainda ser incomparável ao movimento que o masculino causa. Portanto, esta edição se mostra como mais um passo para o reconhecimento das mulheres no esporte, e se tornou uma plataforma de empoderamento feminino. E para isso conversamos com Mayra Cardozo, advogada com perspectiva de gênero e mentora de feminismo e inclusão. Veja só:

FIFA e ONU Mulheres

A Copa do Mundo Feminina está com uma parceria inédita entre a ONU Mulheres e a Federação Internacional de Futebol (FIFA), em virtude da igualdade de gênero e pelo fim da violência contra a mulher. “As mulheres que competem nesta Copa do Mundo são modelos para todas as meninas deste planeta. Sua força e habilidades são inspiradoras. Ao mesmo tempo, este torneio é um lembrete de que muitas mulheres e meninas são excluídas do mundo do esporte e que, mesmo aquelas que participam, muitas vezes sofrem tratamento discriminatório e, em alguns casos, abuso”, comentou Sima Bahous, diretora-executiva da ONU Mulheres.

As campanhas dessas associações serão promovidas nas braçadeiras dos capitães das equipes, painéis nas laterais do campo, bandeiras durante os jogos, telões gigantes nos estádios e nas mídias sociais. Ainda de acordo com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a parceria deve aumentar o conhecimento sobre o futebol feminino e seu impacto em termos de saúde, empoderamento e modelos positivos para mulheres e meninas em todo o mundo.

“Essa parceria tem o intuito de celebrar as habilidades e as conquistas das equipes das jogadoras mulheres. E isso é muito bacana porque essa parceria da FIFA e da ONU Mulheres faz com que tenha uma maior visibilidade para a Copa Feminina, tanto que se espera que seja assistida por mais de 2 bilhões de pessoas, então seria um dos grandes marcos de audiência para uma competição esportiva feminina”, comentou Mayra Cardozo.

O papel das mulheres no futebol

A última Copa do Mundo Feminina, em 2019, foi a mais vista da história, tanto pela internet quanto pela televisão, atingindo 1,2 bilhão de espectadores no total. Esse número causou uma grande revolução e euforia, especialmente pela audiência na América do Sul aumentou em 560% em relação a 2015. Contudo, esses números não se comparam remotamente aos resultados da última Copa do Mundo Masculino, em 2022, que gerou um engajamento total de 5,95 bilhões. Uma diferença exorbitante: 4,75 bilhões de pessoas a mais assistiram aos jogos masculinos, sendo um reflexo gritante do papel que é dado às mulheres no esporte.

“Nós aprendemos desde cedo que menina faz ballet e o menino faz futebol, então é uma forma de mudar esses estereótipos de gênero, e a menina pode fazer o esporte que ela quiser. Ela pode ser tanto bailarina quanto jogadora de futebol”, apontou Cardozo. Portanto, o papel das mulheres no futebol é frequentemente visto como nulo e inexistente, principalmente devido ao fato de os preceitos de uma sociedade patriarcal levam ao desinteresse na modalidade por parte da população.

A evolução de uma realidade patriarcal

Apesar disso, a 8ª edição da Copa do Mundo Feminina é vista diante de um suposto vislumbre de evolução, no qual, aos poucos, as mulheres vem sendo cada vez mais valorizadas no ramo esportivo – tanto no campo quanto com as narrações. Apesar de em constante crescimento, o cenário esportivo ainda falha no profissionalismo e no respeito às jogadoras.

“Eu vejo e está muito clara a evolução do futebol feminino. Não só no Brasil. No mundo inteiro. Os olhos já estão voltados para o futebol. É um outro olhar. É um olhar de mais cuidado. De mais detalhes. É uma Copa onde todo mundo está ansioso para ver as mulheres jogando. Ver tudo que a gente pode dar. Acredito que tem muitos pontos ainda a serem melhorados. Mas é um grande passo”, comentou Antônia, zagueira da seleção brasileira.

E como vem melhorando? Em 2022, o futebol feminino teve o recorde de público em jogos entre clubes quebrado duas vezes consecutivas, atingindo um total de 41.070 espectadores na Neo Química Arena. Além disso, nos últimos anos, o ramo do esporte tem tido uma grande abertura para as mulheres, inclusive fora do campo, permitindo com que cada vez mais mulheres como Valentina Bandeira e Fernanda Gentil possam cobrir eventos esportivos – possibilidade que antes era oferecida apenas a jornalistas esportivos masculinos.

8ª Copa do Mundo Feminina como plataforma feminina

Esta Copa do Mundo pretende quebrar recordes! A 8ª edição pretende ultrapassar novamente a quantidade de espectadores, ainda que não se comparem aos números do ano passado atingidos pelas seleções masculinas. Além disso, esta edição conta com uma participação recorde, visto que o número de seleções participantes do torneio passou de 24 a 32, igualando a Copa Masculina sediada no Catar, no ano passado.

“Com a crescente visibilidade que a gente está tendo de destaque no futebol feminino, faz com que muitas mulheres e muitas meninas tomem coragem de ir para um esporte, que é visto por uma sociedade eminentemente patriarcal e opressora como masculino”, comenta Cardozo sobre a visibilidade desta edição da Copa do Mundo Feminina.

Outro fator de destaque é a igualdade de premiação anunciada pela FIFA, de forma que os prêmios serão exatamente iguais aos distribuídos no mundial do Catar. A estimativa é que a FIFA destine cerca de R$527 milhões de premiação total no torneio. Ademais, cerca de R$235 milhões devem ser divididos entre as 136 atletas que estão disputando a Copa. “O valor destinado às jogadoras neste modelo de distribuição sem precedentes terá um impacto real e significativo nas vidas e carreiras dessas atletas. Além disso, cada federação vai receber um valor recorder, baseado em sua performance”, comentou o presidente da FIFA.

“Apesar desse envolvimento da FIFA com a ONU Mulheres, a gente não pode esquecer que o futebol feminino sempre vai ter dificuldades. As jogadoras ainda vão enfrentar desafios, mesmo porque o rompimento de estereótipos de gênero não acontecem do dia para a noite, ainda falta engajamento na população quando se trata da Copa do Mundo Feminina.”, alertou Mayra, mentora de feminismo.

Além disso, a advogada destaca que, apesar de reforçar e enaltecer as evoluções trazidas pela FIFA, ainda é necessário apontar os erros e pontos a desenvolver: “O investimento, sem dúvidas, deixa muito a desejar. Então, apesar de a gente ter um marketing mais voltado para o futebol feminino, a gente não tem hoje um investimento financeiro, o patrocínio ainda é muito aquém em relação a isso. Existe também uma diferença na percepção do mercado, porque o mercado do futebol masculino é quase um mercado autônomo, e o futebol feminino ainda subvalorizado em relação ao status que o futebol masculino tem, no âmbito do mercado”, reflete.

As possibilidades diante do crescimento

E o que surge a partir da evolução? “A Copa traz uma abordagem focada na escolha de que as meninas, tanto quanto os meninos, podem escolher as atividades que mais lhes agradarem. E isso faz com que a gente construa um mundo em que existe uma maior liberdade para as mulheres fazerem aquilo que elas têm vontade e elas têm desejo, e trata de paradigmas, padrões e estereótipos. É algo muito importante e que quebra uma barreira forte, um estereótipo forte de gênero”, comenta Mayra.

Assim, a advogada cita que a Copa e seus desdobramentos criam oportunidades para que as meninas possam frequentar esportes que são rotulados pela sociedade patriarcal como masculinos – sendo uma grande quebra de paradigmas sociais.

“Quando nós mulheres acabamos vendo mulheres no campo, competindo, jogando num evento e num esporte que tem muito prestígio, as meninas que tem interesse por esse esporte podem se sentir representadas e encorajadas para entrar no esporte, que é um esporte que é construído e visto como masculino”, destaca Cardozo. Além de quebrar barreiras patriarcais, o torneio funciona como uma plataforma de empoderamento feminino.

“Ter mulheres num circuito esportivo mundial de futebol traz as mensagens de que as mulheres também têm habilidade, talento e competência para competir em alto nível, para participar de um esporte que arrecada tanto dinheiro, para participar de uma competição importante e ainda mais de futebol”, pontua a advogada.

A mulher como personagem principal

Diante de tudo isso, as mulheres – desde jogadoras até torcedoras – estão tomando posse de lugares de destaque, e se tornando as personagens principais dentro do esporte. “Ainda tem um marco bem simbólico, no sentido de quebrar uma barreira, que é a participação da mulher no futebol como um ato secundário, como alguém que não pertence ao ambiente do futebol. Então é um ato revolucionário, que quebra barreiras e tem como intuito mostrar que não existe uma limitação de gênero para nada”, finaliza Mayra.