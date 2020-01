Conheça as previsões astrológicas para os próximos meses | Lua em Câncer

E meio que assim, de repente, já chegamos na metade do ano. Que coisa! Pensando nisso, o Bem Bruxonas resolveu preparar você para os próximos meses – que deverão ser agitados. Ligia Helena, como de costume, bate um papo com Masumi Suginoshita, nossa astróloga e integrante oficial do podcast, que fez um pequeno guia astrológico do que esperar nesse segundo semestre.

Sem mentiras, esse restinho de 2019 promete todo tipo de emoção (mais ainda?). Lágrimas deverão rolar, mas muita diversão e autodescoberta também, viu?! A tônica será acreditar na máxima “tudo é possível” e confiar: tempos melhores nos aguardam. Ufa!

No segundo bloco, aquele momentinho Lua Da Semana! De acordo com a Masumi, espere por uma Lua Nova em Câncer que vai fazer você ficar ainda mais caseira, ainda mais amiga da Netflix e pronta para correr atrás das coisas que fazem seu coração bater mais forte. Meio confuso? Ela explica tudo tim-tim por tim-tim no podcast.

Por fim, o momento de responder as perguntas das ouvintes – e você pode mandar a sua pelo nosso e-mail portalmdemulher@gmail.com! A grande questão do dia é por que, diabos, alguns signos sempre pintam na nossa vida? Masumi responde.

Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!