A Lua Cheia em Escorpião vai te fazer desapegar do que não presta

Se a sua principal aflição na vida, nesse momento, tem a ver com trabalho, bem-vinda ao clube e saiba que esse episódio do podcast Bem Bruxonas tem muito a dizer para você! A astróloga e terapeuta integrativa Masumi Suginoshita conversa com Lucas Castilho e Ligia Helena sobre as muitas maneiras como a astrologia pode ajudar quando o assunto é trabalho: encontrar seu propósito, se relacionar melhor com os colegas e chefes e até encontrar o caminho para aquela tão sonhada promoção.

No segundo bloco do programa vamos falar sobre a Lua da semana que começa na segunda-feira 20 de maio. Trata-se de uma Lua Cheia em Escorpião, que vai abalar as estruturas de muita gente. Mas não precisa ter medo, porque o intuito aqui é tirar a sujeira que está escondida debaixo do tapete e fazer aquela faxina necessária para tudo prosperar.

>>> Podcast: saiba o que é, onde escutar e quais os mais legais para começar a ouvir <<<

E, no último bloco, respondemos dúvidas dos ouvintes! Você sabe o que significa cada planeta no mapa astral? E dá para acreditar em match de signos? A Masumi tem uma história ótima sobre isso.

Você pode ouvir o podcast Bem Bruxonas aqui no site e também no Spotify, Google Podcasts e Pocket Casts – e, em breve, em todas as plataformas! Aproveite para assinar e não perder nenhum Bem Bruxonas – no ar todas as segundas-feiras.