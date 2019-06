WhatsApp lança novo recurso para evitar confusões entre usuários

O novo recurso do aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, promete acabar com algumas confusões comuns entre os usuários. A nova versão vai ajudar as pessoas na hora de enviar fotos, documentos ou vídeos, sem passar pela “saia justa” de enviar algo para a pessoa errada.

Com a novidade, será possível observar quem é o destinatário através da foto no topo do celular e do nome do contato, que será exibido no canto inferior da tela. Isso deixará mais claro para quem você está enviando os arquivos. A novidade ainda está em teste mas deve ser liberada em breve.

O aplicativo também testou uma mudança no funcionamento do modo Picture-in-Picture (PIP), que é quando o usuário consegue reproduzir um vídeo do Youtube, por exemplo, dentro do próprio WhatsApp.

