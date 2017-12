WhatsApp apresenta falhas na véspera de Ano Novo

Usuários relataram terem tido problemas para usar o aplicativo WhatsApp neste domingo (31). Na tarde da véspera de Ano Novo, mensagens não conseguiam ser trocadas pelo aplicativo.

No Twitter, o nome do aplicativo figurou entre os mais citados nos Trendig Topics (assuntos mais comentados, no momento, na rede social).

whatsapp fora do ar e o trouxa achando que era internet, nem no ultimo dia de 2017 eu escapo de ser iludido — DLVZ 🍍 (@delavize7) December 31, 2017

o whatsapp caiu mas o novo modo noturno do telegram é muito bonito pic.twitter.com/VxDCEbFYY5 — Victor Berriel ⚡️ (@berriel) December 31, 2017

O site Down Detector, de acordo com o G1, registrou falhas no serviço do aplicativo desde às 14h54 deste domingo.

Leia mais: Saiba se o WhatsApp vai parar de funcionar no celular no dia 1º