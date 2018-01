O início do ano é um grande momento para a indústria fonográfica brasileira. Afinal, o artista emplacar um hit no verão brasileiro é garantia de shows lotados o ano inteiro. Por isso, são comuns lançamentos musicais de peso nesta época do ano.

Separamos, então, algumas vídeo-aulas para você entrar na onda e se aventurar nas coreografias de algumas das músicas mais bombadas do momento. Além de ser uma ótima maneira de se divertir se exercitando em casa, você também fica preparada para arrasar nos blocos de Carnaval e nos festivais de verão.

1. Vai Malandra – por Fit Dance

2. Que Tiro Foi Esse – por KDence

3. Rabiola – por Cia. Danial Saboya

4. Pesadão – por Dandan Firmo

5. Permanecer – por Mete Dança

6. Tic Nervoso – por Lore Improta