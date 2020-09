“Vai lavar roupa”: ex-jogador Jairzinho escancara o machismo no futebol

Em transmissão ao vivo, Jairzinho, ex-jogador de futebol e ídolo do Botafogo, fez um comentário que reacendeu o debate sobre machismo no futebol.

Quando a auxiliar de arbitragem Neuza Ines Back marcou impedimento, um dos outros comentaristas disse que ela estava “dando trabalho” ao time. Ao ouvir isso, Jairzinho respondeu: “Está dando mesmo [dor de cabeça], está dando mesmo, está dando mesmo. Vai lavar roupa, pô. Pelo amor de Deus. Essa Federação Carioca de Futebol, pelo amor de Deus. Pô, bota para lavar roupa, pô”.

Em comentário durante Vasco x Botafogo na Botafogo TV, ex-atacante Jairzinho manda auxiliar de arbitragem Neuza Ines Back “lavar roupa”. #gebota pic.twitter.com/Zoi0Fgh7eZ — Emanuelle Ribeiro (@RRemanuelle) September 24, 2020

No Twitter, o nome de Jairzinho foi parar na lista dos assuntos mais comentados desta quinta-feira (24). A declaração do ex-atacante aconteceu na noite de quarta, durante o jogo entre Botafogo e Vasco, pela Copa do Brasil.

Continua após a publicidade

Como de costume, os internautas se mostram polarizados. Muita gente aponta que esse tipo de comentário é inadmissível, mas há quem acredite que esse é o preço que se paga quando uma mulher insiste em fazer “o trabalho de homem em um ambiente totalmente masculino“. Em diversos comentários também surge a justificativa de que Jairzinho já é idoso e que não se pode cobrar desconstrução de um homem “de outra época”.

Ao final, o próprio Jairzinho acabou refletindo sobre suas palavras. Em um post no Instagram, pediu desculpa pelo ocorrido. “Foi um erro e que não irá se repetir. Falei tomado pelo calor do momento, o que não justifica tal ato”, diz ele na publicação.