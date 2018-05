Tudo o que sabemos sobre a reta final de ‘O Outro Lado do Paraíso’

A novela O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, está chegando ao fim e os últimos capítulos prometem grandes emoções. Gael (Sérgio Guizé) levará tiro e ficará entre a vida e a morte, Clara (Bianca Bin) irá recuperar seu filho e Sofia (Marieta Severo) ficará cara a cara com Mariano (Juliano Cazaré), que achava que estivesse morto, durante o julgamento.

De acordo com o site Notícias da TV, Gael será peça importante no desfecho do núcleo principal. O ex-vilão será responsável pelo plano de resgate de seu filho, Tomaz (Vitor Figueira). Ele tentará enganar Renato (Rafael Cardoso), mas o médico descobre o truque e durante a tentativa de invadir o cativeiro, Gael é baleado. Haverá uma troca de tiros, Renato será morto e Patrick (Thiago Fragoso) também será alvejado.

A protagonista Clara conseguirá recuperar seu filho com a ajuda do delegado Bruno (Caio Paduan) e viverá momentos angustiantes com seus dois pares românticos no hospital. Após a recuperação de ambos, Clara dispensará o ex-marido e se casará com o advogado.

Já Sofia será surpreendida durante o julgamento dos assassinatos, pois Mariano (Juliano Cazarré) surgirá como prova para incriminar a vilã e fazê-la pagar pelos assassinatos que cometeu.

O último capítulo também terá uma participação especial, a campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, estará em cena ao lado de Ana Furtado e Fernanda Motta como convidadas do desfile da grife de Beth (Gloria Pires).

A trama que abordou temas como violência doméstica, abuso sexual, cura gay e o preconceito contra as minorias tem seu último capítulo nesta sexta-feira (11).

