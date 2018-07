Trump comete gafe em encontro com Rainha Elizabeth II

O presidente Donald Trump encontrou a Rainha Elizabeth II, na tarde da última sexta-feira (13), no castelo de Windsor para um tomar um chá. Durante o encontro, além de cumprimentar a rainha sem se curvar, Trump quebrou um dos protocolos, quando deu as costas à monarca e andou, por alguns segundos, em sua frente.

A gafe aconteceu no decorrer da inspeção da guarda real britânica. A rainha fez gestos com a mão direita, tentando direcionar o presidente. No entanto, ele caminhou alguns passos em sua frente e parou, fazendo com que a rainha, tivesse de dar a volta.

Segundo o New York Times, a ação realmente contraria a etiqueta ao encontrar membros da família real. Andar alguns passos atrás da realeza britânica é apenas uma das regras de etiqueta, que incluem não abraçar e esperar que a rainha indique o local adequado antes de se sentar à mesa.

Os usuários do Twitter não deixam a situação passar batida, especialmente por a rainha ser 20 anos mais velha do que o presidente americano. “Eu não sou um especialista em realeza, mas estou confiante de que passar na frente da rainha não é algo bem visto”, escreveu um usuário do Twitter.

O presidente dos Estados Unidos chegou ao Reino Unido na quinta-feira, acompanhado da primeira-dama Melania Trump. Depois do encontro com a primeira ministra Theresa May, ele se dirigiu ao castelo de Windsor, no sul de Londres.

A diretora de comunicações de Melania Trump afirmou ao New York Times que a primeira-dama recebeu informações sobre o protocolo real antes da visita. Mas não foi informado se Trump recebeu um treinamento similar.

Confira o vídeo que mostra o momento da gafe:

This is hilarious. The Queen acting like she’s training one of her dogs as Trump struggles to master the art of walking. pic.twitter.com/M7tNwJFlOX — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) July 13, 2018

Leia mais: O look de Kate e Meghan no primeiro evento sem os maridos

Siga CLAUDIA no Instagram