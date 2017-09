Muro de vidro começa a ser construído em volta da Torre Eiffel

Paris começou, nesta segunda-feira (18), a construir um muro de vidro blindado em volta da Torre Eiffel. O objetivo é reforçar a segurança diante do medo de ataques terroristas, informou a prefeitura da capital francesa.

Uma parede de vidro à prova de balas será instalada em torno dos jardins do monumento. As obras serão concluídas em maio de 2018 e tem custo estimado de 300 milhões de euros, declarou o responsável de Turismo do governo local, Jean-François Martins, à Agência France-Presse.

O monumento, que é visitado por cerca de sete milhões de pessoas todos os anos, já conta com uma vigilância de polícia permanente e, desde março, os vereadores de Paris já aprovaram por unanimidade que a patrulha deveria ser reforçada por causa da “ameaça terrorista especialmente alta”.

Desde o ataque à redação da revista Charlie Hebdo, em janeiro de 2015, quase 7 mil soldados já foram mobilizados para uma operação antiterrorismo chamada Sentinela, que visa proteger as ruas e os pontos turísticos da capital francesa.

Após a instalação, os turistas ainda poderão visitar a torre depois passar pelos controles de segurança. Também em 2018, a pintura será renovada, bem como os elevadores. A ideia é que tudo esteja perfeito para a recepção dos visitantes que irão aos Jogos Olímpicos de 2024, sediados na cidade-luz.