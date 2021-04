Tenente é a primeira agente de segurança vacinada contra Covid-19 em SP

Rosemeire Santos de Miranda, nesta segunda-feira (05), foi a primeira agente de segurança pública do estado de São Paulo a ser vacinada contra Covid-19. A tenente da Polícia Militar trabalha há 20 anos na corporação.

O Estado de São Paulo começou a vacinar todos os profissionais da categoria e o objetivo é imunizar 180 mil pessoas até a metade de abril, segundo o G1.

A PM disse que foi uma honra ser a primeira policial do Estado imunizada. “É uma honra ser a primeira policial vacinada, representando todas as forças de segurança, que estão no combate, na linha de frente da pandemia. É uma honra, e aproveito para agradecer o reconhecimento da população com a Polícia Militar, que está aí para defendê-la. A população toda está sofrendo, nós também, mas amos continuar trabalhando e, com certeza, vamos vencer essa pandemia.”

Neste grupo, as seguintes corporações serão imunizadas: policia federal, militar, civil, científica, corpo de bombeiro, agentes de segurança e de escolta penitenciária e guarda civil metropolitana dos municípios.

Foi montado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) um esquema especial para vacinação dos profissionais de segurança, com intuito de evitar aglomerações, com postos de vacinação montados nas unidades de trabalho dos agentes.