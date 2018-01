Tarifa de ônibus intermunicipal aumenta nesta terça

As tarifas de mais de 500 linhas de ônibus intermunicipais da região metropolitana de São Paulo serão reajustadas a partir desta terça-feira (16).

O reajuste das passagens da EMTU vai variar de 3,15% a 4,95% e, segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), o percentual considera principalmente o custo dos combustíveis, com alta de 12%, mão de obra e manutenção.

Guarulhos, Arujá, Mairiporã, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Santo André serão afetadas pelo aumento. O valor em cada local pode ser consultado aqui.

Além da Grande São Paulo, a alta de hoje também acontecerá nas regiões metropolitanas de Campinas, do Vale do Paraíba, da Baixada Santista e do litoral norte paulista. O aumento dos ônibus gerenciados pela EMTU acontece todo mês de janeiro.

Há nove dias, a tarifa do ônibus municipal também teve reajuste na capital paulista e subiu de R$ 3,80 para R$ 4.

