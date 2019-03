Surfista campeã de 23 anos morre ao ser atingida por raio em praia

A surfista cearense Luzimara Souza, de 23 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (27) após ser atingida por um raio na praia da Leste-Oeste, em Fortaleza. Um outro surfista, de 17 anos, também foi atingido e foi levado ao hospital em estado grave.

Luzimara recebeu a descarga elétrica enquanto surfava. A jovem, após ser resgatada por banhistas, foi encaminhada para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no centro, mas não resistiu e morreu após dar entrada no local.

A mãe da surfista, Mara Souza, conta que ela sempre surfava naquele ponto da praia. “Ela já tem costume de surfar lá, então foi e aí começou a chover”. Além dela, outros surfistas estavam no local e também sentiram a descarga elétrica. “O menino disse que quando deu o raio tomou um susto e ficou desacordado. Estava todo mundo no mar, eram seis pessoas. O (homem) que socorreu minha filha está aqui dentro também do hospital”, disse.

O vendedor Gerardo Júnior ajudou no resgate das vítimas e relatou que percebeu que o outro surfista, identificado como Felipe Cardoso Nogueira, estava se afogando após o raio. “Eu entrei no mar para tirar ele e levei para os bombeiros. Saí de lá e ele estava consciente”. O rapaz foi encaminhado também ao Hospital Instituto Doutor José Frota, onde está, segundo os médicos, em estado delicado.

A campeã Luzimara Souza

A surfista estava treinando para um campeonato que aconteceria em abril

Luzimara surfava desde os dez anos de idade e treinava na Associação Esportiva Cultural Praia do Mero. No momento do acidente, segundo o treinador Jeová Rodrigues, a jovem estava treinando para participar do Campeonato Brasileiro de Surf de 2019, nos dias 6 e 7 de abril.

A surfista ganhou o Campeonato Cearense e Brasileiro de 2018 e, em 2019, foi vice-campeã em uma das etapas do torneio nacional.