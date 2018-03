Sêxtuplos recém-nascidos protagonizam foto em arco-íris

Os sêxtuplos, filhos de Courtney e Eric Waldrop, fizeram sucesso nas redes sociais ao formarem um arco-íris delicado e cheio de amor para posar em um ensaio da família. Sendo três meninos e três meninas, Rivers, Rayne, Rawlings, Blu, Tag e Layke nasceram no dia 11 de dezembro de 2017 no hospital Huntsville, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Confira essa fofura de foto tirada por Ashley Sargent Photography:

A família, no total, conta com 11 pessoas, sendo que o casal já tinha três filhos mais velhos: Saylor, Wales e Bridge. Mesmo assim, dar à luz gêmeos não é novidade para Courtney, já que Wales e Bridge foram concebidos juntos. Com essa grande família, os Waldrops terão seu próprio programa na rede TLC, que mostrará o dia-a-dia deles.

Depois do nascimento de Saylor, em 2008, Courtney fez um tratamento de fertilidade para poder conceber os dois gêmeos mais velhos. Em seguida, tentando ter um filho de novo, só que de forma natural, a mãe sofreu um aborto espontâneo e passou por mais um tratamento de fertilidade. Os seis gêmeos nasceram prematuramente, com menos de 30 semanas de gestação.

Durante a gestação dos filhos, o casal foi avisado de que complicações poderiam decorrer por culpa do número de fetos na barriga da mãe. Risco de AVC (acidente vascular encefálico), aumento da pressão sanguínea, diabetes e problemas com a placenta eram alguns dos problemas possíveis durante a gravidez. Por esse motivo, os médicos que acompanham a família recomendavam que eles optassem por um método chamado “redução seletiva”, onde o número de fetos é reduzido cirurgicamente e os bebês correm menos riscos.

Depois de um tempo pensando sobre, o casal optou por não fazer a cirurgia e em entrevista à revista People, comentaram a escolha: “Nós somos fortes em nossa fé, mas você nunca sabe como você vai se sentir quando estiver realmente naquela situação”.

Com o nascimento saudável dos bebês, sem maiores complicações e sabendo que sua escolha fora a certa, o casal disse que suas vidas mudaram para sempre. Ainda disseram: “É um sentimento incrivelmente alegre ter todos os seis bebês em casa com a gente”.

