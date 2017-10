Ao menos quatro crianças morreram queimadas na creche Gente Inocente, Centro Municipal de Educação Infantil, em Janaúba (MG), na manhã desta quinta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao G1, o guarda jogou álcool e ateou fogo em si e em algumas crianças. Ele está no hospital em estado grave.

Ainda não há confirmação no número de mortos nesta tragédia. Inicialmente, os bombeiros falaram em seis crianças mortas, mas depois atualizaram o número para quatro – valor confirmado pelo Samu. Já de acordo com dados da Polícia Militar, cinco crianças morreram.

Equipes de cinco cidades do Norte de MG estão em deslocamento para atendimento dos feridos. Estima-se que cerca de 40 pessoas, entre crianças e adultos, deram entrada na unidade de saúde próxima.

A Polícia Militar informou que enviou uma aeronave da PM para socorrer as vítimas. Ainda segundo os policiais, um avião do governo do Estado está saindo de Belo Horizonte para buscar os feridos e levar até o Hospital João XXIII, na capital mineira, que é referência em tratamento de queimaduras em Minas.