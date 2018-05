“Segundo Sol” tem outra grande gafe em menos de duas semanas

A novela “Segundo Sol” cometeu mais um erro de gravação durante uma das cenas que foi ao ar nesta última quarta-feira (23) e os telespectadores não deixaram passar batido.

Durante o capítulo em que a personagem Laureta (Adriana Esteves) estava protagonizando uma cena mais romântica ao lado do ator Fabrício Boliveira, que interpreta Roberval na trama, a câmera captou duas pessoas da equipe de gravação refletidas no espelho.

O momento foi flagrado pela audiência que, por meio das redes sociais, compartilharam o erro da cena. O episódio mostrava Laureta tentando seduzir Roberval enquanto tentava roubar o cofre da amante do ex-motorista de Roberval.

Que mancada da direção hein kkkk#SegundoSol pic.twitter.com/kk0gcWzhmF — Henrique Souza (@Henrysouzah) May 24, 2018

Só fui eu que percebi o erro feio da gravação dessa cena?? ❌🎥💨 #SegundoSol pic.twitter.com/LPOWATu7NI — Rackel Warlet (@RackelWarlet) May 24, 2018

Este erro não foi o primeiro que a novela deixou escapar. Na primeira noite de estréia da dramaturgia, exibido no dia 14 de março, um homem apareceu deitado no fundo do barco na cena em que o personagem Beto Falcão (Emílio Dantas) e o pequeno Ícaro (Thales Miranda) pescavam.

