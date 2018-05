Se tivesse mais 40 segundos, teria salvo, diz bombeiro sobre morador

Os bombeiros fizeram um buraco em outro prédio para chegar até a laje de um edifício vizinho ao que foi incendiado. “Perguntei o nome dele, parece que era Ricardo. Não deu para ouvir, tinha muito barulho”, explicou. Moradores da ocupação também disseram que ele se chama Ricardo, tem cerca de 30 anos e é conhecido pelo apelido de Tatuagem.

Segundo moradores ouvidos pelo G1, Ricardo já tinha saído do edifício, mas voltou para ajudar mulheres e crianças, principalmente dos andares mais altos. “Muitas mulheres moravam sozinhas e havia crianças. Ele voltou para ajudar no resgate dessas famílias”, diz Gerivaldo Araújo, de 42 anos, morador e antigo porteiro do prédio. Ricardo vivia no prédio de 24 andares na região do Largo Paissandu havia quatro anos, onde era coordenador do nono andar _cada pavimento tinha um responsável.

Bombeiro tenta resgatar morador segundos antes de prédio desabar em São Paulo

O prédio, que já abrigou a sede da Polícia Federal, pegou fogo na madrugada desta terça (1). As chamas também atingiram um edifício vizinho. Cerca de uma hora e meia depois do incêndio começar _ainda não há pistas do que aconteceu_, a torre ruiu. O local era uma ocupação irregular, e moradores afirmam que o fogo começou por volta da 1h30 no 5º andar e se espalhou rapidamente pela estrutura.

Habitavam o prédio 372 pessoas, de 146 famílias, segundo o Corpo de Bombeiros. Dessas, 44 pessoas ainda não foram localizadas _o que não significa necessariamente que todas estivessem no prédio na hora da tragédia.

Um prédio do Largo do Paissandu desabando agora a pouco pic.twitter.com/wntceeK6w6 — Richard Paiva (@orichardpaiva) May 1, 2018

