Sabrina Sato usa coleira em homenagem ao noivo

A apresentadora Sabrina Sato usou nesta segunda (12) um acessório em homenagem ao noivo, o ator Duda Nagle.

Sabrina vestiu uma gargantilha coleira preta com as letras de Duda em prata. O ator estava em Salvador, e a apresentadora, na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Sabrina se inspirou na polêmica fantasia de Luma de Oliveira, que, no Carnaval de 1998, no desfile da Tradição,vestiu uma roupa de pantera e usou o acessório com o nome do então marido, o empresário Eike Batista.

O noivo de Sabrina foi surpreendido:

