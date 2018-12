O youtuber de 7 anos que lucrou R$ 84 milhões em 2018

Um garotinho de apenas sete anos é o youtuber mais bem pago do momento. Ryan, do canal Ryan ToysReview, faturou US$ 22 milhões, cerca de R$ 84 milhões, durante o ano. O feito fez o menino figurar na primeira posição da lista dos youtubers mais bem pagos do mundo divulgada pela revista Forbes.

De acordo com a publicação, Ryan desbancou o youtuber Jake Paul, que liderava o ranking.

Com 17 milhões de seguidores, o menino faz sucesso na internet com avaliações de brinquedos. Os pais ajudam na produção dos vídeos, que começaram a ser postados em 2015. Os brinquedos que aparecem em seu canal podem esgotar nas lojas em pouco tempo.

Ryan ToysReview já bateu a impressionante marca de 26 bilhões de visualizações. Além do canal, ele fatura ainda com contratos, como o que fez com uma grande rede de supermercados.

O sobrenome e parte da vida privada de Ryan são mantidos em sigilo pela família.