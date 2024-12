Round 6: Por que a série foi indicada ao Globo de Ouro antes mesmo de estrear?

Nesta segunda-feira (9), foram anunciados os indicados ao Globo de Ouro 2025. Na categoria “Melhor Série de Drama“, a segunda temporada de “Round 6“, sucesso sul-coreano, foi indicada antes mesmo de sua estreia, que ocorre apenas no dia 26 de dezembro, na Netflix.

Round 6: por que a 2ª temporada já foi indicada?

Mesmo chegando no catálogo do streaming apenas no final do mês, a data de estreia ainda está dentro do exigido para a indicação, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

A série está concorrendo com “O Dia de Chacal”, “A Diplomata”, “Sr. & Sra. Smith”, “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” e “Slow Horses”. A premiação irá ocorrer no dia 5 de janeiro.

A primeira temporada da série foi um grande sucesso de audiência e de crítica. Ela se estabeleceu como uma das produções originais da Netflix mais assistidas da história. O enredo é sobre um grupo de pessoas endividadas que entram em uma disputa perigosa concorrendo a um prêmio milionário.

A segunda temporada promete ser ainda mais chocante. Com novos planos, Gi-hun desiste de ir embora para os Estados Unidos, e começa um novo capítulo com uma missão. Ele foi o grande vencedor da primeira temporada, levando uma bolada do programa. Todavia, se torna um homem amargurado após sentir culpa por ter sido o único a sobreviver.

Quais rumos será que a produção irá tomar? Por aqui, estamos curiosos!

