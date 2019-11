Rodrigo Bocardi faz ponte de emprego para mulher desempregada ao vivo

Quem assiste ao Bom Dia SP sabe que Rodrigo Bocardi mantém uma boa relação com os espectadores e gosta de interagir pelas redes sociais. Porém, o apresentador fez um ato que impressionou muitas pessoas na edição desta terça-feira (12).

Durante uma matéria do repórter Rômulo D’avila que mostrava uma fila por empregos no setor de comércio, Bocardi se impressionou com a simpatia da candidata Jéssica, de 31 anos, que procura uma vaga como recepcionista. O apresentador, então, fez uma “ponte” para que ela tivesse uma oportunidade.

“Se a primeira impressão é a que fica, você ser recebido em uma empresa com essa simpatia, passar sua compra no caixa do supermercado por uma pessoa com esse sorriso? O atendimento, seja por telefone, por Whatsapp, faz a diferença ou não faz? Boa sorte a ela”, disse Bocardi.

Ele seguiu com o programa, mas, mais tarde, voltou a falar de Jéssica. Isso porque a sua participação repercutiu bastante nas redes sociais. Um internauta, inclusive, chegou a pedir o contato da moça para oferecer uma vaga.

#BDSP Rodrigo como contactar a Jessica para uma entrevista de emprego ? — Daniel Moraes (@danielrmoraesss) November 12, 2019

D’avila prometeu ajudar Jéssica com a “ponte” feita entre Bocardi e o internauta, e o apresentador do jornal prometeu acompanhar a história da candidata, que está sem emprego há três meses e vende marmitas e tortas para conseguir uma renda.

Com essa apresentação da Jéssica pelo @rodrigobocardi ela consegue esse emprego já. Rodriguetes foi top. #BDSP no ar galera. @gloria_vanique. Desemprego está alto em SP. E não se esqueçam: O nome é Jessica. pic.twitter.com/2YROSGKLUG — Geraldo Junior (@geraldo_2009) November 12, 2019

Que maravilha ver a interação do público, e a Jéssica conseguindo uma entrevista!!! Boa sorte à ela, linda por sinal! #bdsp @rodrigobocardi @gloria_vanique — Edson Rodrigues (@Edhio2010) November 12, 2019

#BDSP o bdsp vira uma família Parabéns Daniel tomara que vc consiga uma vaga para Jessica..

Deus abençoe a tds na fila emprego — Marco Pires (@MarcoPi43789782) November 12, 2019

