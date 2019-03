Restaurante é acusado de entregar reserva de cliente para blogueira

O restaurante italiano Nino Cucina, em São Paulo, está sendo questionado por uma cliente que diz que sua reserva no estabelecimento foi entregue para a blogueira Lala Rudge. Ela explicou que ligou para o restaurante com antecedência para reservar uma mesa em uma sala privada para a comemoração de seu aniversário. Ela afirma ainda que o evento foi pré-pago.

A cliente Marcella contou que fez aniversário no dia 20, mas que, pela disponibilidade do restaurante, mudou a comemoração para o dia 19 e organizou diversas surpresas para o dia, por isso fazia questão do ambiente separado.

No dia do evento, ao ligar para o Nino Cucina para confirmar a reserva, a consumidora foi informada de que sua mesa não era na sala privada e sim no meio do salão. “Liguei para o restaurante para combinar algumas coisas sobre as surpresas que organizei e quando falei que tinha uma reserva na salinha a responsável perguntou ‘é da Lala Rudge?‘ e eu disse que não. Aí ela disse que tinha achado a minha reserva e que não era na salinha, que era na mesa redonda do salão”, contou.

Ela afirma que sua reserva foi dada para a blogueira e que, ao informar a situação para o responsável do restaurante, ouviu que ele tentaria trocar as reservas. A blogueira não aceitou a troca. A cliente teve de mudar o local de sua comemoração às 13h do dia 19, poucas horas antes do que ela tinha marcado com seus convidados.

O desabafo foi compartilhado na página do Reclame Aqui e chamou atenção de outros clientes, que começaram a questionar o restaurante em sua página no Instagram. “Podia ser até para a Angelina Jolie que continuaria sendo absurdo e desrespeitoso! Falta de profissionalismo total”, afirmou um.

Após toda a repercussão, o perfil do Nino Cucina no Instagram publicou um texto se desculpando e explicando o ocorrido, afirmando que todos os clientes têm o mesmo grau de importância para o restaurante e que eles não realizam nenhum tipo de parceria com celebridades e blogueiras.

“Nossas reservas são realizadas com antecedência, devido à grande procura. Como já informado anteriormente para a cliente que fez a reclamação, a reserva dela foi realizada no dia 12/03, enquanto a outra reserva já havia sido feita no dia 09/03.”

Eles continuaram afirmando que as reservas nunca haviam sido trocadas e que, quando a cliente solicitou pelo espaço privativo, a equipe de reservas se prontificou em trazer outras opções de salas fechadas que não foram aceitas.

Mesmo depois da retratação, os clientes continuaram criticando o restaurante e a cliente afirmou que o estabelecimento estaria apagando seus comentários e que inventaram uma história para que ela se passasse por mentirosa.

Ontem, o restaurante postou novamente um texto na rede social reafirmando que a reserva havia sido feita no salão principal e que quando a consumidora entrou em contato no dia do evento, os responsáveis ofereceram mesas privativas em outros dois restaurantes do grupo.

Por fim, o estabelecimento disse que não cobra valor diferente pelo uso do salão privativo e que também não recebem pagamento antecipado pelas reservas, diferentemente do que Marcella havia afirmado.

