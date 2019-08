Repórter interrompe reportagem ao vivo para ajudar pedestre

A repórter da Rede Globo Roberta Chevitarese parou a reportagem que fazia na zona leste de São Paulo para avisar a um pedestre que ele havia deixado sua carteira cair ao atravessar a rua.

O momento aconteceu enquanto Roberta falava ao vivo no Bom Dia SP sobre a travessia perigosa da Avenida Nordestina, próximo à esquina com a Rua Sembira, no bairro de São Miguel.

“Olha só, o pedestre atravessando correndo e deixou a carteira cair no chão. Caiu ali senhor, a sua carteira”, avisou a repórter. O morador, identificado apenas como Marcelo, deu uma entrevista depois do ocorrido.

“Atravessar aqui se não tomar cuidado perde a carteira e pode até ser atropelado né?”, perguntou Roberta. “Verdade, atropela, se machuca”, respondeu o pedestre, que aproveitou para pedir a instalação de um semáforo na via já que, segundo ele, a faixa de pedestres sozinha não garante segurança.

