Quem é a namorada de Lula?

Lula está apaixonado e tem planos de se casar quando sair da prisão. A revelação foi feita por Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da economia, que o visitou na última quinta-feira (16) e escreveu um relato sobre o encontro.

A misteriosa mulher que conquistou o coração de Lula é a socióloga Rosângela da Silva, de 40 anos, segundo Guilherme Amado, colunista de Época. Amiga do ex-presidente desde os tempos das caravanas da cidadania, realizadas em 1993, Janja, seu apelido, mora em Curitiba, mas é natural de São Paulo.

Os dois se conheceram há mais de dez anos e mantiveram uma amizade durante esse tempo, inclusive profissionalmente. O namoro é conhecido pelos membros do Partido dos Trabalhadores há mais de um ano, já que Lula e Rosângela namoravam antes da prisão do petista. Segundo amigos do casal, a socióloga visita o ex-presidente com frequência na cela da Polícia Federal.

Rosângela da Silva, namorada de Lula

A namorada de Lula tem bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais e pós-graduação em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), além de MBA em Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável.

Atualmente, ela trabalha no escritório da estatal Itaipu Binacional, em Curitiba. Segundo seu perfil em uma rede social, ela foi cedida para a Eletrobrás durante três anos e nove meses.

No Facebook, a mulher publicou série de fotos com mensagens de apoio à liberdade do ex-presidente, preso desde o dia 7 de abril do ano passado. Em uma das fotos, publicada em junho do ano passado, ela posou abaixo da lua cheia e escreveu “O amor nos aproxima — a lua sobre nós”.

Na rede social, Rosângela é amiga de uma neta de Lula e as duas costumam trocar curtidas em publicações. Ela também fez campanha para a chapa de Fernando Hadddad e Manuela Dávila.

A namorada de Lula, Rosângela da Silva, fazendo campanha eleitoral para Fernando Haddad (PT).

Lula foi casado com Marisa Letícia durante 43 anos, até a morte dela em 2017 em consequência de um AVC. Desde então, Lula nunca tinha assumido nenhum relacionamento publicamente.

Confira, abaixo, o trecho da carta de Bresser-Pereira em que é citada a vida amorosa de Lula:

“Na última quinta-feira eu visitei Lula. Ele está em ótima forma física e psíquica. Sua grande preocupação agora é com a defesa da soberania – com a união dos brasileiros para defender o Brasil e seu povo contra isso que está aí. Sua maior demanda é a de ter reconhecida sua inocência. Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar.”

