Quais são os nomes mais cotados para o filho de Kate e William

O bebê de Kate e William nasceu nesta segunda-feira, mas o nome ainda não foi divulgado.

Saiba quais são os nomes mais cotados para o menino, terceiro filho do casal, que também tem George e Charlotte:

Albert

Em homenagem ao marido da rainha Victoria, o príncipe Albert ou também ao príncipe Harry.

Arthur

O nome significa “urso” e seria em homenagem ao pai, William, e ao avô, Charles. Ambos possuem Arthur em seus nomes completos. O significado vem de suas raízes celtas.

Frederick

É um dos nomes preferidos, por mais que não tenha referências dentro da Família Real.

Henry

Seria em homenagem ao tio do bebê, o príncipe Harry, que tem o nome completo de Henry Charles Albert David.

James

Existem muitos membros da Família Real com este nome, alguns deles são dois ingleses e seis escoceses.

Philip

Em nome do bisavô do bebê, o príncipe Philip. Além do próprio pai do herdeiro, Príncipe Willian, que tem o nome inteiro de William Arthur Philip Louis.

Será que o casal real vai mesmo escolher algum desses?

