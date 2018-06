Promotor de Florianópolis tenta anular união de casal homoafetivo

O promotor de Florianópolis Henrique Limongi é o responsável por entrar com um recurso na Justiça para anular o casamento entre a engenheira civil Adrielli Nunes, 30 anos, e a médica Anelise, 30 anos, realizado em dezembro do ano passado na capital de Santa Catarina.

A atitude do promotor se dá pelo princípio de que “no Brasil, casamento somente existe entre homem e mulher”, afirmou em nota divulgada ao BuzzFeed. E por esta razão que, há três anos, Limongi tentou anular cerca de 69 matrimônios entre casais LGBTQ – e também impedir que as uniões aconteçam.

Em setembro do ano passado, Adrielli e Anelise entraram com a papelada em cartório para realizar o casamento entre as duas, mas o pedido foi negado pelo promotor Henrique Limongi. Foi somente quando outra juíza autorizou a união, derrubando a decisão do promotor, que as duas puderam finalmente se casar.

Mesmo assim, Limongi entrou com uma intimação judicial para anular o casamento das duas nesta semana. Na última terça-feira (19), Anelise acionou o seu advogado para auxiliar no processo.

“Bom dia só para quem acorda recebendo intimação de que o promotor do MP recorreu pedindo o cancelamento do teu casamento. Ou seja, bom dia só para quem é LGBT em Florianópolis.”, desabafou Adrielli em seu perfil do Twitter.

Bom dia só para quem acorda recebendo intimação de que o Promotor do MP recorreu pedindo o cancelamento do teu casamento. Ou seja, bom dia só para quem é LGBT em Florianópolis. — Adrieli Nunes Schons (@Adrieli_S) June 18, 2018

O comentário já tem mais de cinco mil curtidas e muitos comentários que reforçam o argumento feita por Adrieli. Um dos internautas disse que “ele faz isso com todos os casamentos homoafetivos de Florianópolis. Tem casais que se mudam para cidades vizinhas para poder casar”.

Sempre o mesmo! https://t.co/Am7V9qVYO9 — Adrieli Nunes Schons (@Adrieli_S) June 19, 2018

A decisão de Henrique Limongi vai contra as medidas adotadas pelo STF ( Supremo Tribunal Federal) de acolher as uniões entre casais do mesmo sexo e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que determinou que os cartórios do Brasil devem e são obrigados a oficializar casamentos LGBTQ.

Leia a nota completa do promotor Henrique Limongi para o BuzzFeed:

“O promotor de Justiça signatário não ‘conversa’ com ninguém sobre os processos – quaisquer que sejam – que lhe caem às mãos.

Atua nos autos, só ‘fala’ nos autos.Nesta esteira, não concede entrevistas e não ‘defende’ os pareceres – autoexplicativos, de resto – que emite.

Devoto do Estado de Direito, só presta contas – e o faz, diuturnamente – à Constituição e às Leis. No caso em tela, a Carta da República (art. 226, § 3º) é de solar clareza: no Brasil, casamento somente existe entre homem E mulher. E Resolução – nº 175 do CNJ, que autorizou o enlace entre pessoas do mesmo sexo – não pode, jamais, se sobrepor à Lei, notadamente à Lex Máxima.

Daí, e somente daí, as impugnações que oferta. Daí os recursos que interpõe.

Com a palavra – à derradeira –, o foro próprio, o Congresso Nacional!”

Veja também: Saiba quem é brasileiro identificado em vídeo machista

+ 8 crianças brasileiras foram afastadas dos pais ao tentarem entrar nos EUA

Siga CLAUDIA no Instagram