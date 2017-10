Programa de sábado: 4 exposições para ir com a família

Não tem nada melhor do que o sábado em família. Que tal aproveitar a folga para levar todo mundo ao museu? Reunimos aqui algumas exposições em cartaz que merecem a visita!

Frida e Diego: Um Sorriso No Meio do Caminho

Frida Kahlo e Diego Rivera formaram um dos casais mais notáveis da história da arte. Eles conviveram por 25 anos e influenciaram profundamento o trabalho um do outro. A exposição, feita em parceria com o governo do México, reúne 96 fotos que revelam a vida a dois em momentos caseiros, políticos e profissionais. Estreou essa semana e fica em cartaz até 19 de novembro.

Onde: Museu do Estado de Pernambuco. Avenida Rui Barbosa, 960 – Graças, Recife.

Entrada a partir de 3 reais

No Subúrbio da Modernidade – Di Cavalcanti 120 anos

Um dos destaques do modernismo brasileiro, o artista é homenageado nessa exposição, com mais de 200 obras entre pinturas, ilustrações e desenhos. A mostra fica em cartaz até janeiro.

Onde: Pina Luz. Praça da Luz, 02 – Centro, São Paulo.

Entrada a partir de 3 reais.

Ex Africa

Dezoito artistas africanos exibem a arte contemporânea do continente. Mistura fotografia com música, pintura e performances. Fica em cartaz até dezembro e, depois, passa por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte. Praça da Liberdade, 450 – Funcionários, Belo Horizonte.

Entrada gratuita. Retirar ingressos.

Robert Frank: Os Americanos + Os Livros e Os Filmes

É a primeira vez que a famosa exposição do fotógrafo suíço naturalizado americano chega ao país. As fotos, publicadas num livro homônimo à exposição, retratam o dia a dia da sociedade americana. Há também um anexo feito em parceria com o editor de Frank explicando mais sobre seu trabalho.

Onde: Instituto Moreira Salles São Paulo. Avenida Paulista, 2424 – Bela Vista, São Paulo.

Entrada gratuita. Verificar agenda de eventos paralelos.