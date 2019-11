Professor é esfaqueado por aluno no Dia da Consciência Negra

Um professor do curso de jornalismo da Unesp, em Bauru, São Paulo, usou as redes sociais para denunciar um caso de racismo. Juarez Xavier foi agredido por canivete e chamado de “macaco” pelo criminoso. Ele ainda registrou sua revolta pelo ataque ter acontecido no Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o homem que atacou o professor estava “aparentemente embriagado”. Ao abordar Juarez, segundo a PM, o homem teria feito ofensas racistas, fazendo com que o professor reagisse.

Foi nesse momento que o agressor sacou um canivete e desferiu dois golpes contra o Juarez, que foi atingido no ombro e no braço. Os ferimentos deixaram sua camisa ensanguentada. De acordo com os policiais, os cortes foram superficiais.

O homem, no momento da confusão, foi contido por testemunhas e, posteriormente, preso por policiais militares que estavam na região. Ele foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Ao G1, Juarez relatou que esse não foi o primeiro caso de racismo do qual foi vítima. Ele sofreu preconceito quando era aluno e teve sua primeira experiência com os ataques racistas como professor, em 2015, quando a frase “Juarez macaco” foi pichada em um dos banheiros da Unesp Bauru. Além disso, na época, outros ataques verbais foram encontrados no local, como “Negras fedem” e “Unesp cheia de macacos fedidos”.

Pichações racistas encontradas no banheiro do campus Bauru da Unesp, em São Paulo.

