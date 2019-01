Primeiro bebê de 2019 em João Pessoa nasce com franja branca

Devido à condição genética piebaldismo, primeiro bebê a chegar ao mundo neste 1º de janeiro em João Pessoa nasceu com uma mecha branca no cabelo. Nascida às 5h50 na capital paraibana, a menina recebeu o nome de Laís Vanessa.

A condição responsável pelo cabelo singular acontece devido a uma alteração na produção de melanina, substância responsável por dar pigmento a pele, em uma parte do couro cabeludo. A mãe de Laís, Joseane Cris da Silva, também nasceu com a característica, bem como outras três filhas. “Os meninos não têm, só as meninas. Pra ela, só desejo coisas boas, saúde em primeiro lugar”, disse a mãe à emissora local TV Cabo Branco.