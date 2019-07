Brasil gela com temperaturas podendo chegar a 0º nesta semana

As altas temperaturas estão com os dias contados em grande parte do país nesta primeira semana de julho. As informações do Climatempo dizem que a partir desta segunda (1º) uma massa de ar fria derruba os termômetros no sul e a partir de quarta (3) o resfriamento se espalha pelo território nacional.

No Sudeste e no Centro-Oeste, por exemplo, os termômetros poderão marcar valores próximos a 0ºC. A região sul pode ter até temperaturas negativas. No norte do Brasil, a friagem será menos intensa, mas ainda assim poderá ser sentida.

A temporada gelada, no entanto, não deve durar muito já que o fenômeno El Niño continuará a atuar por aqui. O inverno deve ter poucos dias de frio intenso e a probabilidade é de que termine com temperaturas acima da média.