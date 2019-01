Preta Gil sofre comentários gordofóbicos e dá resposta incrível

Neste verão, a cantora Preta Gil, 44 anos, compartilhou fotos tomando sol e aproveitando a praia em Trancoso, na Bahia, em seu perfil no Instagram. Ela fez questão de não esconder o próprio corpo e de mostrar que está bem consigo mesma, mas, aparentemente, isso incomodou algumas pessoas, que reagiram com comentários negativos sobre corpo da artista.

“Para de engordar essa ‘perereca’ senão ela vai explodir”, escreveu um usuário sobre uma foto de Preta sem retoques e vestindo biquíni. Alguns não se conformavam que uma mulher fora dos padrões de magreza se relacionasse com alguém com tipo físico como o do marido de Preta, Rodrigo Godoy. “Vamos se cuidar, senão você vai perder esse lindão”, alguém comentou em foto do casal.

Os atos de gordofobia não acanharam Preta. Quando um usuário escreveu em uma foto sua “Meta 2019: simbora malhar e perder as gordurinhas”, a cantora respondeu com classe e à altura. “Simbora cuidar da sua vidinha”, lançou ela. Na legenda, ela mandou o recado: “Vocês aí presos a padrões e eu aqui livre e feliz!”. Ela está certíssima.