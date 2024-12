Preta Gil entristece fãs após preocupante atualização sobre seu estado de saúde

Preta Gil anunciou, na noite desta quarta-feira (11), que passará por uma nova cirurgia para a retirada de tumores, quatro meses após o anúncio de seu último diagnóstico de câncer no intestino.

A cantora, que está em Nova York, nos Estados Unidos, compartilhou a notícia em um vídeo publicado em seu Instagram, no qual revelou que o último ciclo de quimioterapia realizado no Brasil não trouxe os resultados esperados por sua equipe médica.

Preta também confirmou que está buscando tratamentos alternativos em outros países e explicou que essa é a principal razão de sua ida aos Estados Unidos.

“A quimioterapia que fiz no Brasil não foi tão eficaz quanto eu e os médicos esperávamos. Por isso, precisamos buscar alternativas em outros países, com estudos e métodos que ainda não estão disponíveis no Brasil”, declarou a artista.

Segundo a própria cantora, ela retornará ao Brasil ainda esta semana devido à sua cirurgia, que está agendada para o próximo domingo, 15 de dezembro.

Confira o vídeo publicado pela cantora na íntegra:

Continua após a publicidade

Tratamento contra câncer de intestino

No final de 2023, Preta Gil anunciou que havia concluído o tratamento contra um câncer de intestino, após passar por uma cirurgia de reconstrução de parte do trato intestinal. Ela havia sido diagnosticada com o tumor em janeiro daquele mesmo ano.

No entanto, no final de agosto de 2024, a cantora compartilhou, de forma emocionante, em seu perfil no Instagram, que o câncer havia retornado em quatro regiões diferentes.

Continua após a publicidade

“O meu câncer voltou. Ele voltou em quatro lugares diferentes. Eu tenho dois linfonodos afetados, uma metástase no peritônio [cavidade abdominal que envolve os órgãos internos, como intestinos, estômago, fígado e outros] e um nódulo, uma lesão no ureter”, revelou Preta na época.

Desde então, a cantora tem compartilhado com seus seguidores as atualizações sobre o tratamento, reforçando a esperança e agradecendo a rede de apoio de amigos e familiares.

Durante uma entrevista no programa “Conversa com Bial”, também em agosto deste ano, a cantora compartilhou um conselho potente que recebeu do pai, o cantor Gilberto Gil, durante o início do novo tratamento. Segundo Preta, o cantor declarou: “Se estiver sendo muito difícil para você e, se for a sua hora, aceite”.

“Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque, em nenhum momento, ninguém tinha me dito ainda que eu estava correndo risco de vida”, lembrou a cantora após o conselho do pai.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade