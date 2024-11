Preta Gil: após novo câncer, entenda o atual estado de saúde da cantora

Preta Gil, atualmente em tratamento contra um câncer, contou em seu Instagram que está com calculo renal. Em um vídeo publicado em sua conta, a cantora revelou que a enfermidade obstruiu o cateter Duplo J inserido em seu corpo, o que resultou em uma cirurgia para fazer a troca do tubo. Vale lembrar que o Duplo J é um cateter utilizado em pacientes que sofrem com obstrução do fluxo urinário entre o rim e a bexiga.

Após o procedimento de troca ser bem-sucedido, Preta recebeu alta e já está em casa. “Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital […]. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!”, escreveu na legenda do post.

Cantora luta contra um novo câncer desde o ano passado

Em janeiro de 2023, após passar mal em casa, a filha de Gilberto Gil foi levada ao hospital. Após realizar uma série de exames, descobriu um tumor no reto. O tratamento foi iniciado imediatamente. Neste período, a estrela passou a atualizar a mídia acerca de seu estado de saúde. Em abril do mesmo ano, ela chegou a sofrer uma sepse que quase lhe matou.

A cirurgia para retirada do tumor foi realizada em agosto, a forçando a passar três meses utilizando um bolsa de ileostomia, a qual se viu livre em novembro. Durante todo o processo, Preta foi uma grande defensora da liberdade de seu corpo, mesmo diante das limitações provocadas pela bolsa. Ela também buscou inspirar pessoas que necessitam desse aparato.

Em uma relação muito sincera com o fãs, Preta explicou que durante os próximos cinco anos, período de remissão da doença, será necessário continuar fazendo exames de monitoramento e que, eventualmente, o câncer poderá retornar.

