Prefeitura faz homenagem a funcionário que escreveu ‘felis’ e virou piada

Um prestador de serviço da prefeitura de Jaciara, cidade no Mato Grosso, resolveu felicitar a população e escreveu “felis natal” em um canteiro da cidade. O deslize de português de Lindomar Lourenço Martins, 46 anos, virou alvo de piadas na internet. Memes com a imagem foram divulgadas nas redes sociais e no WhatsApp.

A prefeitura da cidade, no entanto, saiu em defesa de Lindomar. Em texto publicado no Facebook, a gestão municipal elogiou a atitude do prestador de serviço e disse que “erros acontecem”. A mensagem também agradece Lindomar pela felicitação.

Conhecido como Jaburu, Lindomar resolveu escrever as palavras enquanto cortava a grama. Só percebeu o erro quando estava moldando a letra “N”. Ele tentou apagar o “S”, mas as pessoas já haviam fotografado. Segundo sua esposa, a manicure Maria Geralda, ele ficou triste quando percebeu que virou alvo de piadas.

Lindomar já pode se alegrar: a postagem da prefeitura tem milhares de comentários o agradecendo pela mensagem. São mais de 30 000 curtidas e quase 12 000 compartilhamentos até a publicação deste texto.

