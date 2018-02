Pote de mel é dado como lembrancinha de filhas de Ivete

Ivete Sangalo, 45, optou por uma inusitada lembrancinha para quem visita mamãe e as filhas gêmeas, Helena e Marina. Um pote pequeno de mel é dado a quem vai ao Hospital Aliança, em Salvador.

Cynthia Sangalo, irmã da cantora, postou em sua rede social uma foto do presentinho, que inclui laço rosa e a mensagem: “Hoje é dia de alegria, hoje é dia de amor. Com amor, família Sangalo Cady”.

Helena e Marina, que nasceram no sábado de Carnaval (10), são fruto do casamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, 32. Além das meninas, o casal tem um menino de oito anos, Marcelo.

