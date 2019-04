Por que essa foto virou símbolo de luta das mulheres no Sudão?

A imagem de uma mulher em cima de um carro em Cartum, capital do Sudão, tornou-se um símbolo de luta das mulheres no país? O porquê: explicamos abaixo.

Atualmente, o Sudão batalhe contra uma onde de desemprego, repressão e pobreza na população.

Os protestos no país começaram em 2018 e tem foco, essencialmente, no preço dos combustíveis, alta inflação e falta de investimentos do governo para alavancar a economia. Atualmente, sudaneses também pedem a renúncia do presidente.

A imagem da mulher em cima do capô do carro simboliza o grito de esperança por todas essas reivindicações populares e principalmente um grito do movimento de sudanesas.

Isso porque, no momento em que a mulher falava à população, ela tentava enviar energias positivas para os demais que a escutavam e foi muito bem sucedida em sua missão.

“Ela estava representando todas as mulheres e meninas sudanesas. Inspirou todas as mulheres e garotas no protesto. Ela estava contando a história das sudanesas. Ela era perfeita”, contou a fotógrafa Lara Haron à rede CNN.

