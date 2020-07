Polícia divulga últimas imagens de Naya Rivera antes de desaparecimento

A polícia americana segue as buscas pela atriz Naya Rivera, que foi vista pela última vez com vida há dois dias, quando foi passear de barco com o filho, Josey, de 4 anos, no Lago Piru, a norte de Los Angeles. Segundo o relato do filho, a atriz teria mergulhado no lago, mas não teria retornado ao bote. Josey foi encontrado sozinho por funcionários do parque que estranharam o atraso do retorno para devolução da embarcação.

As buscas começaram ainda na quarta (8), porém, com mais de 48h desde o desaparecimento, oficiais não acreditam mais que consigam localizar Naya com vida. Na noite de quinta (9), foram divulgadas as últimas imagens da atriz no vídeo de segurança do estacionamento do parque. Naya aparece chegando em um carro preto com o filho. Ela estaciona e os dois descem. Naya está com uma roupa branca, mochila e boné e segue com o Josey até o barco.

A polícia trata o caso agora como afogamento. “Estamos presumindo que um acidente aconteceu e que ela se afogou no lago”, disse o porta-voz do gabinete do Xerife do Condado de Ventura, Chris Dyer.

O histórico de afogamentos no Lago Piru não é pequeno. Segundo os funcionários, há muitas plantas aquáticas e entulhos que não são vistos da superfície e que podem enganchar as pessoas. O uso de colete salva-vidas é recomendado por isso, mas a atriz estava aparentemente sem um que foi encontrado com o filho dela. A possibilidade de que ela não estivesse com o colete é citado como uma das dificuldades para localizar o corpo, pois ele pode estar preso embaixo d’água. Os policiais esperam que consigam encontrá-la em breve, mas podem levar até 10 dias para que volte à superfície, mas também já levantam a possibilidade de jamais reencontrá-lo.

Josey já se encontra com o pai, o ator Ryan Dorsey. Veja abaixo o vídeo divulgado pela polícia.