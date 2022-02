Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, morre aos 43 anos

Faleceu nesta quarta-feira (23), Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. A cantora estava internada desde 11/02, em virtude de problemas renais com causa não divulgada. Natural de Simão Dias, no interior de Sergipe, ela gravou 21 CDs e três DVDs e foi integrante do grupo por duas vezes, entre 1998 e 2010, e 2016 e 2022.

Paulinha foi internada no Hospital Primavera, em Aracajú, no dia 11/02 após se queixar de fortes dores abdominais. Três dias depois, em 14/02, a situação se agravou e ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passou a fazer diálise. Em 17/02, a cantora entrou em coma. A informação de sua morte foi divulgada pelo hospital e pelo perfil oficial da banda Calcinha Preta no Instagram.

“O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia”, informa a nota de falecimento.

Trajetória na música

Paulinha iniciou a sua carreira musical aos 12 anos, cantando em bandas locais de Sergipe e trios elétricos de pequenas cidades. Por três anos, cantou na banda Flor de Mel, projeto iniciado por ela e interrompido por dificuldades financeiras. Pouco tempo depois, foi selecionada para a banda Panela de Barro, onde permaneceu por mais três anos.

Em 1998, entrou para o Calcinha Preta – um dos maiores nomes do forró eletrônico – depois de ser descoberta pelo empresário Gilton Andrade. Ela deixou o grupo pela primeira vez em 2010, quando tentou criar uma banda com outros ex-integrantes. Em agosto do mesmo ano, formou a dupla Paulinha & Marlus, com o então marido, Marlus Viana. Ambos retornaram ao Calcinha Preta em 2015.

Em 2016, Paulinha deixou novamente o grupo para criar o trio Gigantes do Brasil, junto aos vocalistas Silvana Aquino e Daniel Diau. Em 2018, fez seu retorno definitivo, onde permaneceu desde então. Lá, ela participou de músicas de sucesso, como Louca Por Ti, Ainda te Amo, e Abro o Meu Coração.

