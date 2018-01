Para assustar ex-esposa, homem simula morte de filhos

A Justiça de Sevilha, na Espanha, decretou a prisão do ex-policial Manuel Lebrón, 40 anos, pelo sequestro de seus filhos, um menino de 9 e uma menina de 10 anos.

A denúncia partiu da mãe dos meninos. Sonia Barea procurou as autoridades policiais no começo da semana para alertar que o ex-marido, que compartilha a guarda dos menores com ela, deveria ter entregado os filhos em 30 de dezembro após uma visita realizada por ele. Porém, o trato não ocorreu.

De acordo com a espanhola, os filhos estariam sendo “vítimas de violência doméstica” na mão do pai. Ela também chegou a compartilhar um comentário de Manuel, em seu perfil no Facebook, em que o ex-marido tenta assustá-la com uma falsa morte dos filhos. “Dois cadáveres de meninos foram encontrados em Mairena”, escreveu.

O detido, a quem o juiz suspendeu a autoridade parental dos filhos e proibiu-o de aproximar-se a até 300 metros deles, tirou fotos no chão manchado de sangue e tentou fazer imagens em que as crianças fingiam estar mortas, para assustar a mãe.

Ao jornal espanhol EL PAIS, Sonia explicou que Manuel já havia sido sentenciado em várias ocasiões pelo crime de violência doméstica. A última aconteceu em no meio do ano passado, quando o ex-policial foi condenado a detenção de dois anos e dez meses. Além do regime fechado, ao ex-marido também foi determinada uma ordem judicial – similar a medida protetiva de urgência – que o proíbe de se aproximar da ex-esposa até 2022.

Agora, Manuel também é acusado de lesão corporal aos agentes que realizaram o mandato de busca.

