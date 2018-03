Papa Francisco ligou para a mãe de Marielle, diz irmã

O papa Francisco telefonou para a mãe da vereadora Marielle Franco, assassinada na quarta (14). A ligação foi feita um pouco antes de uma missa em homenagem a ela na tarde desta quarta-feira. Segundo Anielle, irmã da vereadora, sua mãe, Marinete Franco, ficou emocionada com o telefonema do Pontífice, que expressou sua solidariedade à família e disse estar rezando por todos, segundo O Globo.

“Ela ficou tão emocionada que não entendeu muito o que ele falou. Ela contou que o Papa disse o nome de Marielle, prestou solidariedade e disse que estava rezando pela família”, contou Anielle.

A filha da vereadora, Luyara, havia enviado um e-mail ao papa no domingo, pedindo que ele “por nós, pela nossa família, pelas mulheres, pelo povo negro, pela vida nas favelas do Rio de Janeiro”. A resposta do assessor argentino Lucas Schaerer, que trabalha com o Pontífice, veio em seguida: “Luyara estimada, recebemos sua emocionante carta ao Papa Francisco. Vamos enviar hoje mesmo a ele. Rezamos por sua mãe e por você”.

Gustavo Vera, diretor da ONG La Alameda e amigo pessoal da Papa Francisco, compartilhou uma postagem da ONG contando que o pontífice havia ligado para a mãe de Marielle.