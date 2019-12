Papa Francisco faz pronunciamento de Natal com mensagem emocionante

Papa Francisco pede esperança às nações americanas imersas em ‘agitação social e política’

Nesta quarta-feira, 25, Papa Francisco sua tradicional mensagem de benção em clima de Natal na Praça São Pedro de Roma.

Segundo a agência France Presse, ele pediu “Esperança para todo o continente americano, onde várias nações estão passando por um período de agitação social e política”.

O pontífice destinou parte do pronunciamento para a Venezuela, pedindo que “o pequeno Menino de Belém anime o amado povo venezuelano” e que receba “a ajuda de que precisa”.

Ele também elogiou ‘os esforços’ daqueles que lutam para alcançar a justiça e a reconciliação no continente.

O perfil no Instagram que exibe as notícias do Vaticano fez questão de publicar as fotos dos presépios de Natal para a data tão especial na cidade.

Leia também: Chef Bel Coelho engole fone de ouvido: ”Estava no bolso com vitaminas”

Fernanda Machado compartilha reação do filho ao anunciar gravidez

PODCAST – Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020