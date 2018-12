Papa Francisco comemora 82 anos com bolo temático

Nesta segunda-feira, 17 de dezembro, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, completa 82 anos. É o sexto aniversário celebrado como Pontífice.

E como já é tradição, o Papa foi presenteado com um bolo temático, que neste ano retratou suas ações para os jovens católicos. O bolo foi preparado pela pasticceria Hedera, da rua Borgo Pio, em Roma. Sua receita leva manga, licor, farinha natural, ovos e leite das próprias fazendas vaticanas.

O Papa apagou as velas de 82 anos recordando a juventude, tema escolhido pelos confeiteiros e sempre presente nos discursos do argentino. Além disso, o doce fazia referência à Jornada Mundial da Juventude de 2019 e ao sínodo dos bispos sobre os jovens, ocorrido em outubro.

Em 2017, o doce levou um desenho de “street art” do artista Mauro Pallotta. No ano anterior, as crianças vítimas da guerra em Aleppo foram homenageadas no bolo.

Trajetória

Filho de emigrantes piemonteses, Jorge Mario Bergoglio quando criança dizia que gostaria de ser açougueiro, como recordou ao responder a pergunta de uma criança em 31 de dezembro de 2015. Em 1958 entrou no seminário e escolhe realizar o noviciado entre os padres jesuítas. É nesse momento que uma enfermeira, a Irmã Cornelia Caraglio, salva sua vida convencendo um médico a administrar a dose certa de antibiótico para tratar uma pneumonia.

Em 1973 foi nomeado provincial dos jesuítas da Argentina. Em 1992 recebe a ordenação episcopal e em 28 de fevereiro de 1998 é nomeado arcebispo de Buenos Aires, primaz da Argentina.

Após a renúncia do Papa Bento XVI, vem a Roma para o Conclave. Em 13 de março de 2013 é eleito Sumo Pontífice. Como Pontífice, escolhe o nome de Francisco. Poucos dias depois da eleição, encontrando os representantes da mídia, explica a escolha do nome revelando ter pensado em São Francisco de Assis, “o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e custodia a criação”.