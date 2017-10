Papa canoniza 30 brasileiros neste domingo

Segundo informações divulgadas pela Santa Sé no último sábado (14), o Papa Francisco anunciou os nomes de 30 brasileiros como novos santos durante missa ministrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (15).

Os novos santos viveram nos municípios de Cunhaú e Uruaçu, Rio Grande do Norte, e foram martirizados no ano de 1645, após um massacre ocorrido durante a ocupação holandesa no Brasil. Participaram da cerimônia 500 peregrinos, entre membros das delegações da Igreja Católica e do governo federal, que foram à Roma para prestigiar a missa de canonização.

Somente 2 dos 30 mártires eram estrangeiros, são eles o padre português Ambrósio Francisco Ferro e o francês João Lostau Navarro. Os outros 28 eram brasileiros nascidos em Natal.