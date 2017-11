Depois do sucesso de sua personagem Jeiza em A Forca do Querer, a atriz Paolla Oliveira, 35 anos, foi eleita a mulher mais sexy do mundo de 2017 pela revista VIP. No evento de celebração, realizado no Hotel MGallery Santa Teresa, na noite de terça-feira (07), ela apareceu com o visual transformado: a atriz adotou uma linda franja longa no estilo cortininha.

Sim, essa é a @paollaoliveirareal de olho em você. A garota propaganda da @montecarlojoias sabe como poucas se produzir para uma ocasião especial. #MonteCarloJoias #CampanhaNatal17 #revistaVIP Foto: @claudioandradefotos A post shared by Revista VIP (@revistavip) on Nov 7, 2017 at 4:40pm PST

Será que ela se despediu de vez dos fios totalmente longos da personagem Jeiza ou a franjinha é só um aplique capilar? Na legenda da foto publicada por ela em seu perfil do Instagram, a atriz escreveu “Pra comemorar o ano e as transformações”, dando a entender que a franjinha chegou para ficar – pelo menos por certo tempo. A beleza da produção de ontem foi feita pelo expert Ale de Souza, mas nada foi dito sobre a transformação capilar.

Festa da @revistavip… Pra comemorar o ano e as transformações!!! Por @julianoezuel @nkstore A post shared by Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal) on Nov 7, 2017 at 4:37pm PST

Ficou linda! Quem acha que a Paolla deveria manter o visual?