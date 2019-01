Estrutura de palco em que Anitta se apresentava desaba no Ceará

Anitta precisou interromper um show na madrugada desta segunda (14) após parte do palco em que ela se apresentava cair. Ela cantava na cidade de Crato, interior do Ceará.

Após o incidente, a artista deixou o palco e voltou para informar ao público que a apresentava havia sido encerrada. Ninguém se feriu.

“Galera estamos aqui em Cariri e depois de 1 hora e 10 de show, debaixo de muita chuva, a chuva engrossou e por questão de segurança a gente teve que interromper o show. Mas eu quero muito voltar pra cá e vai dar tudo certo da próxima vez”, afirmou ela em suas redes sociais.

No momento da apresentação caía uma forte chuva. A produção do show desconfia que houve acumulo de água na lona que cobria o palco e ela desabou por causa do peso.

Nos stories do Instagram, Anitta tranquilizou os fãs. “Tá tudo mara, estou voltando pra casa. É que rolou uma tempestade muito forte no meio do show e deu problema em uma parte no palco e por segurança tivemos que interromper o show. Mas eu estou bem e está todo mundo bem”, explicou.