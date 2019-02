Pais brigam e fazem ‘cabo de guerra’ com filho dentro de shopping

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um casal fazendo ‘cabo de guerra’ com uma criança de 3 anos. O episódio aconteceu dentro de um shopping popular de Cuiabá na última quarta (20). O garoto é filho do casal, que teria brigado.

No vídeo feito por testemunhas, o homem e a mulher aparecem disputando o menino. Algumas pessoas interferem na briga e começa uma confusão.

O casal e outras pessoas trocam agressões com a criança no meio do caos. Um homem dá um ‘mata leão’ no pai e o puxa para longe da mãe e do menino.

Os envolvidos foram detidos e levados até a delegacia. De acordo com o B.O, o pai disse que quarta é o dia dele ficar com o filho, que tem a guarda compartilhada pelos pais. A mãe teria descumprido a decisão.