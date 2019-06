Pai mata a filha de 27 anos por esganadura por causa de valor de pensão

“A motivação seria um desacordo que ele mantinha com a mãe da vítima sobre o valor de uma pensão de uma irmã menor da vítima. Ele foi atrás dela para que ela intermediasse uma redução dessa pensão”, disse o delegado ao G1.

Aline teria se recusado a entrar na briga dos pais. “Em razão disso, ele teve um rompante de ódio e partiu para cima dela”, afirmou.

O acusado Luiz Carlos Naldony está preso preventivamente. Ele prestou depoimento e confessou o crime. “Já no primeiro momento que o pessoal da investigação o abordou, ele já confessou. Admitiu a participação no crime, na autoria do crime. No interrogatório formal, também confessou”, contou o delegado.

De acordo com exames do Instituto Médico Legal (IML), a jovem foi morta por esganadura. O delegado disse ainda que Luiz Carlos se mostrou arrependido.

