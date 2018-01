O norte-americano Paul Spensberger encontrou fotos de uma menina de 2 anos nua no celular do filho, Andrew Spensberger, um adolescente de 17 anos. Sua reação, então, foi entregar o garoto à polícia do condado de St.Charles, no estado do Missouri, no dia 30 de dezembro.

O valor da fiança foi definido em 10 mil dólares (cerca de 32 mil reais), mas Paul se recusou a pagá-la para, assim, dar uma lição ao filho, informou a imprensa local.

A menina fotografada é parente da namorada do adolescente. De acordo com as investigações policiais, Andrew planejava vendê-las por 330 dólares (cerca de mil reais) para um colega de classe interessado em pedofilia. Ele confessou que fotos foram feitas enquanto a garotinha dormia no chão do seu quarto.

Uma audiência sobre o caso acontecerá na próxima terça-feira (16).